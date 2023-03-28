تعرف على مواعيد العمل الجديدة للمطاعم السياحية.. تطبق من اليوم

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا حمل رقم 129 لسنة 2023، والخاص بالمواعيد الدائمة للمطاعم والمنشآت السياحية والتي سيتم العمل بها صيفا وشتاء على أن يتم البدء في تطبيق تلك المواعيد فور نشر القرار بالجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

مواعيد عمل المطاعم السياحية

ونص القرار الذي أصدره أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أن تكون مواعيد فتح وتشغيل المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا يوميا من الساعة 6 صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمة التيك أواي Take away، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل «الدليفري»، بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة.

وأشار القرار إلى أن المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات ستستمر في العمل على مدار 24 ساعة، أو حسب طبيعة مواعيد فتح وتشغيل وغلق تلك الأماكن.

مواعيد عمل الملاهي الليلية وصالات الديسكو

وأوضح القرار أن مواعيد فتح وتشغيل مسارح المنوعات الليلية يوميا ستكون من الساعة 11صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة 4 من صباح اليوم التالي، كما ستكون مواعيد فتح وتشغيل صالات الديسكو من الساعة 10 صباحا وتغلق في ميعاد لا يجاوز الساعة4 من صباح اليوم التالي.

وأشار قرار وزير السياحة والآثار، إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وتشغيل وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

وأكد القرار أنه يستثنى من المواعيد السابقة كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار.

وأوضح القرار أن كازينوهات ألعاب المائدة ستعمل على مدار 24 ساعة، ولفت القرار إلى أنه سيتم التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجري عليه في هذا الشأن.