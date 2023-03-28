ميناء دمياط يستقبل سفينة على متنها 40 ألف طن قمح من روسيا

استقبل ميناء دمياط البحري، اليوم الثلاثاء، السفينة «PETRAIII»، قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ40241 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن الميناء استقبل خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ34 سفينة.

سفينة قادمة من روسيا

واستقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، السفينة «PETRA III»، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 183 مترا وعرضها 30 مترا، وقادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ40241 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

الصادرات والواردات

وأوضح المركز الإعلامي بميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة 29809 أطنان، تشمل 13000 طن يوريا صب، و2000 طن جبس معبأ، و120 طن مولاس، و345 طن بصل معبأ، و3596 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37580 طنا، تشمل 825 طن أبلاكاش، و1067 طن خشب زان، و7157 طن خردة، و1265 طن حديد، و3066 طن صويا، و24000 طن ذرة، و200 طن مولاس، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 925 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 120 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3227 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 122090 طنًا، ورصيد مخازن القطاع الخاص 112764 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4586 شاحنة.