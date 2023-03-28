مواعيد تشغيل قطارات التالجو يوميا على خط «القاهرة - أسوان» (صور)

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد تشغيل قطارات التالجو يوميا على خط القاهرة / أسوان بالتفصيل، موضحة أنّ هذه القطارات تقدم خدمات متميزة للركاب ومزودة بكاميرات مراقبة، فضلا عن شاشات عرض تحقق مزيدا من الترفيه للركاب، وتوفر الوقود المستهلك في الرحلة، كما أنّها مقاومة للصدأ ولا تتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها.

مواعيد تشغيل قطارات التالجو يوميا

مواعيد تشغيل قطارات التالجو على خط الأقصر / القاهرة

أسعار تذاكر قطار التالجو على خط القاهرة أسوان

- القاهرة أسيوط للدرجة الأولى: 350 جنيها.

- القاهرة أسيوط للدرجة الثانية: 250 جنيها.

- القاهرة سوهاج للدرجة الأولى: 500 جنيه.

- القاهرة سوهاج للدرجة الثانية: 300 جنيه.

- القاهرة قنا للدرجة الأولى: 500 جنيه.

- القاخرة قنا للدرجة الثانية: 350 جنيها.

- القاهرة الأقصر للدرجة الأولى: 600 جنيه.

- القاهرة الأقصر للدرجة الثانية: 400 جنيه.

- القاهرة أسوان للدرجة الأولى: 700 جنيه.

- القاهرة أسوان للدرجة الثانية: 550 جنيها.

مميزات تشغيل قطارات التالجو

وأشارت هيئة السكك الحديدية، في تقرير لها، إلى أنّ قطارات التالجو ستوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، موضحة أنّها تشتمل على شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية، وتم مراعاة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار.

كما جرى توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار، فضلا عن تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.