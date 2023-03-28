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موعد عرض مسلسل عملة نادرة علي قناة CBC الیوم

كتب:

ضحى محمد
12:31 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
مشهد من مسلسل عملة نادرة

مشهد من مسلسل عملة نادرة

«عيلة أبو عصاية مش ناوية على خير.. ونجع عبد الجبار مستني الشرارة اللي هتقضي على الكل»، بهذا العنوان جاءت أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل «عملة نادرة»، من بطولة نيللي كريم وجمال سليمان، والتي ينتظر عدد كبير متابعة التطورات خلال موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC اليوم

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC الیوم

ووفقا لجدول العرض الرمضاني للقنوات، فإن موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC الیوم على 7 والنصف مساء، وتكون الإعادة الساعة 1 ونصف مساء، والإعادة الأخرى 1 ونصف صباحا.

قصة مسلسل عملة نادرة

وعن قصة مسلسل عملة نادرة، تجسد الفنانة نيللي كريم شخصية «نادرة»، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، ومنعها من ورث الأرض واستبدالها، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.

أبطال مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.