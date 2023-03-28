مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. «نيللي كريم تهرب برضيعها من عبدالجبار»

استطاعت الفنانة نيللي كريم أن تحدث حالة من الجدل والحيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وينتظر الجمهور أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 6، التي تعرض الليلة في تمام الساعة 7 ونصف مساءاً .

مسلسل عملة نادرة الحلقة 6

«أنا عبدالجبار وناري هتحرق النجع باللي فيه.. نادرة هربت.. وناري هتحرق النجع باللي فيه، نادرة هربت بابنها بعد اللي شافته في نجع عبدالجبار بعد موت جوزها».. كان هذا ملخص وعنوان الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة، حيث استطاعت نيللي كريم الهروب من منزل حماها للنجاة بنجلها.

نيللي كريم تتسبب في حيرة الجمهور بسبب عملة نادرة

وسببت نيللي كريم حالة من الجدل لجمهورها بسبب ذهابها لمنزل عدو حماها، حيث يتفاجأ «حسن أبو عصايا» بوجود نادرة ورضيعها بمنزله فور عودته من لقاء عبدالجبار.