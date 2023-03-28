تنفيذ «جلسات الدوار» لدعم السيدات والفتيات بقرى «حياة كريمة» في المنيا

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا عددا من جلسات التوعية ضمن مبادرة «جلسات الدوار» بعدد من قرى ومراكز المحافظة وذلك ضمن جهود المجلس لتقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وتأتي تلك الفعاليات تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة.

تنفيذ برنامج الجلسات التوعوية

استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهود المجلس على مدار الأيام الماضية في تنفيذ برنامج الجلسات التوعوية «جلسات الدوار» مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ 115 جلسة بـ 20 قرية على مستوى المحافظة منها 75 جلسة بقرى دير البرشا، الفكرية، العباسية، ساقية موسى، نزلة تندة، تندة، منشأة النصر، منهرى، كوم الزهير، استهدفت 3750 رجل وسيدة.

أهمية المباعدة بين الأبناء

وجرى تنظيم 40 جلسة بقري منشاة لملوم، الشيخ حسين، نزلة دهروط، بلهاسة، نزلة بلهاسة، العباسية، أبا الوقف، النصر6، منشأة خزام الغربية، بني حافظ، بإجمالي 2000 مستفيد، ودارت موضوعات النقاش داخل الجلسات حول القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.