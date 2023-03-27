محافظ الشرقية يوجه الأجهزة التنفيذية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير، والتي تشمل رفع كفاءة الشوارع ورصفها فضلا رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

رفع الإشغالات من شوارع وميادين الزقازيق

وتواصل رئاسة حي أول الزقازيق أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع الإشغالات من شوارع وميادين الحى فضلا عن متابعة حركة البيع والشراء بمعرض أهلاً رمضان بشارع الفراخه خلف شارع المكتبات وذلك للتأكد من التزام التجار بوضع التسعيرة على كل منتج معروض للبيع داخل خيمه المعرض.

المبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة

وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة، توجهت رئاسة الحي إلى مزلقان الحسينية لمتابعة أعمال زرع وغرس مجموعة من الأشجار المثمرة والمتنوعة، بالاشتراك مع قسم البساتين بالحب وما زالت مجهوداته مستمرة من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالي ومواطنين حي أول الزقازيق.

وفي سياق متصل قامت رئاسة المركز بالمتابعة والإشراف على الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع بمدينة فاقوس.