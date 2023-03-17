«كتف في كتف» بكفر الشيخ.. نموذج ناجح للشراكة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية

وفرت مبادرة «كتف فى كتف»، نحو 21 ألف كرتونة مواد غذائية كدفعة ثانية لأهالى كفر الشيخ، وذلك بعد أن تم توزيع 24 ألفاً كمرحلة أولى، بها عدد كبير من السلع الغذائية.

وأكد إسلام جبر، منسق «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، فى تصريح لـ«الوطن»، أن مبادرة العمل الأهلى التطوعى «كتف فى كتف»، ضمن حياة كريمة كمبادرة رئاسية مستمرة فى توزيع كراتين الإعانة فى شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تم توزيع 24 ألف كرتونة على نطاق قرى ومراكز ومدن المحافظة، وهو أمر رسم البهجة والفرحة على وجوه البسطاء، والأرامل، والمطلقات، والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح «جبر» أن المبادرة مستمرة فى مرحلتها الثانية، التى ستوفر 21 ألف كرتونة مساعدات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من ذوى الحالات الحرجة، والتى سيتم توزيعها على جميع مراكز ومدن كفر الشيخ، وجار حصر بتوزيع الدفعة الثانية بمديرية التضامن الاجتماعى، وجمعيات العمل الأهلى على مستوى الإقليم.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة فى مرحلتها الثالثة، التى سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من المرحلة الثانية فى أول شهر رمضان، والتى تستهدف البسطاء، لافتاً إلى أنها ستتولى أعمال توصيل تلك الكراتين إلى مستحقيها كل فى مكانه كنوع من إضفاء البهجة والفرحة عليهم خلال شهر الخير والبركات رمضان المعظم.

وأكد منسق «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، أن هذا العمل الكبير والعظيم من إعداد تلك المساعدات يشارك به نحو 550 شاباً وفتاة من مختلف ربوع المحافظة كعمل تطوعى، حتى يروا السرور والفرح على الأسر الفقيرة والبسطاء، وكنوع من الحب والوفاء لبلدهم مصر الغالية، ورد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما يقوم به من جهد وعمل وتحقيق مشروعات كبيرة فى قرى مصر ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وشدد «جبر» على أن هذه المبادرة تأتى تماشياً مع خطة الدولة للحماية الاجتماعية، التى تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، وتخفيف العبء عنهم، إضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة، منوهاً بأنه جرى توزيع 21 ألف كرتونة بالمحافظة.

من جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمبادرة «كتف فى كتف» التى انطلقت فعالياتها أمس، ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، لافتاً إلى أنها تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة، والتى تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وفى سياق متصل، حرص عدد كبير من الشباب المتطوعين فى «حياة كريمة»، خريجى كليات متنوعة مثل «الطب، والعلاج الطبيعى، والهندسة»، وغيرها، على اقتطاع جزء من وقتهم للمشاركة فى مبادرة «كتف فى كتف»، التى تم تدشينها الجمعة الماضى، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

«خدمة بلدنا حق علينا، ومشاركتنا فى مبادرة كتف فى كتف فرحتنا زى ما فرحت ناس كتير، وقربتنا من الناس البسيطة، وقدرنا نفرحهم ونسمع منهم أجمل الدعوات»، بهذه الكلمات تحدث الدكتور مهند مدحت، أحد المتطوعين فى مبادرة «كتف فى كتف»، لـ«الوطن».

عبوات من المواد الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان تم توزيعها على الفئات المستهدفة، كما تم إهداء فانوس رمضان للأطفال، بحسب المهندس إبراهيم حسن، أحد المتطوعين فى مبادرة «كتف فى كتف»، متابعاً: «كراتين المواد الغذائية كان فيها سلع غذائية مهمة كل بيت بيحتاجها فى شهر رمضان، وفرحة الناس كانت غير عادية، واليوم كان جميل جداً، وإن شاء الله مستمرين فى التطوع فى أى مبادرات لخدمة بلدنا الغالية».

وقالت هند محسن، إحدى المستفيدات من مبادرة «كتف فى كتف»، إن المبادرة أدخلت السرور على قلبها قبل حلول شهر رمضان المبارك بتسليمها عبوات من المواد الغذائية، وتسليم أولادها فوانيس رمضان، مستطردةً: «ربنا يفرحهم زى ما فرحوا ملايين».