تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن المشروعات البحثية لصفوف النقل وخطوات التنفيذ

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن خطوات تنفيذ المشروعات البحثية لصفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2023، مشيرة إلى تقسيم طلاب الفصل إلى مجموعات لا تقل المجموعة عن ثلاث طلاب، ولا تزيد على خمسة، يناقش المعلم رائد الفصل الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة، وتوزيع المهام عليهم، والمصادر التي تمت الاستعانة بها، والتحديات التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها.

المشروعات البحثية لصفوف النقل

أضافت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، تتقدم كل مجموعة بمشروع بحثي عن الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين، ويشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له، وتحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي.

وأشارت المديريات، إلى أنه في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة، يتم إعادة البحث مرة أخرى، وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني، ويتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي، وإثابة المجموعات المشاركة بها، وإخطار توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية، لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة، للتصعيد على مستوى المديرية، لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

تقييمات الطلاب

وأوضحت المديريات، يجري الاحتفاظ بورق تقييم الطالب، للبحث مع رائد الفصل ومعلم المادة، لا يقل عدد أوراق البحث للصف السادس الابتدائي عن عشر ورقات فلوسكاب بخط اليد وبخط واضح أو على ورقات A4 على الكمبيوتر، وبالنسبة لصفوف النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية، لا يقل عدد أوراق البحث عن خمسة عشر ورقة فلوسكاب بخط اليد وبخط واضح، أو خمسة عشر ورقة A4 على الكمبيوتر.

يراعى اتباع الأسلوب العلمي في كتابة البحث، وتتم عملية التقييم وفق المعايير التالية: «المقدمة ودرجات والموضوع 30 درجة والخاتمة 5 درجات، والمراجع والمواثيق والملاحق 10 درجات، ويتم تنفيذ جميع الشروط الواردة بالقرار الوزاري 168 بتاريخ 29/ 9/ 2022.