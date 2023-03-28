روسيا ثاني أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر في 2022

قال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن روسيا جاءت في المركز الثاني عالميا في إرسال السياح لمصر خلال عام 2022، رغم الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شهر فبراير من العام الماضي، موضحا أن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر خلال عام 2022 بلغ نحو مليون سائح.

أعداد الروس الوافدين لمصر خلال 2022 سيتجاوز الـ3 ملايين سائح

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه لولا ظروف الطيران وتوقف العديد من شركات الطيران عن تنظيم رحلات من وإلى روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لتضاعف أعداد السياح الروس الوافدين لمصر خلال العام الماضي، موضحا أن كل المؤشرات كانت تؤكد قبل اندلاع الحرب أن أعداد الروس الوافدين لمصر خلال 2022 سيتجاوز الـ3 ملايين سائح.

أعداد السياح الروس الوافدين لمصر من روسيا خلال يناير وفبراير 2023

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة إلى أن أعداد السياح الروس الوافدين لمصر خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري شهدت تراجعا بنحو 40% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن القطاع السياحي الحكومي والخاص يتطلع إلى زيادة أعداد السياح الوافدين من روسيا إلى مصر خلال العام الجاري، موضحا أن الهيئة حريصة على حضور كل الفعاليات السياحية التي تنظم في روسيا.