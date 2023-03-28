موعد أذان وصلاة المغرب في محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء

ينتظر الصائمون في كل مكان، موعد وتوقيت السحور والإفطار، وكذا أذان الفجر والغرب في المحافظات بشكل يومي، ويقدم موقع جريدة «الوطن» خدمة للقراء والمتابعين من أهالي سيناء، وهي موعد صلاة المغرب اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

يحين موعد أذان المغرب في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء في تمام الساعة 6:01، فيما يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:07 وهو نفس توقيت أذان المغرب في الحسنة والقسيمة ونخل بمناطق وسط سيناء.

ندوات ودروس بمسجد النصر وسط العريش

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية الأوقاف في شمال سيناء في بيان لها، أنّ الندوات والدروس التي يطلقها الملتقى الفكري مستمرة بشكل يومي، خلال فترة صلاة التراويح بمسجد النصر أحد أكبر مساجد شمال سيناء.

كبار علماء الدعوة يحاضرون في الملتقى الفكري

وقال الشيخ محمد عزام، إمام وخطيب مسجد النصر بمدينة العريش لـ«الوطن»، إنّ الملتقى الفكري يحاضر فيه بشكل يومي كبار علماء الدعوة من الأزهر الشريف، وشيوخ الأوقاف، ويستمر الملقتى في الدروس والوعظ والخطب طوال الشهر الكريم.

وأضاف عزام أنّ المقرأة القرانية مستمرة أيضا لجميع الأعمار والفئات بعد أذان العصر بشكل مستمر طوال الشهر الكريم، وموعد الدروس والقراءات تكون بشكل يومي خلال التراويح وبعد العصر بشكل يومي.