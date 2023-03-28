الجمهور يشيد بمشهد محطة مصر في مسلسل الكبير أوي7: «جميل وضحكنا»

أشاد كثيرون من جمهور أحمد مكي بمشهد محطة مصر من مسلسل الكبير أوي7، والذي يعرض يوميا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، حيث نال المشهد إعجاب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعليقات الجمهور على مشهد محطة مصر بمسلسل الكبير أوي7

وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد محطة مصر بمسلسل الكبير أوي، كوميدية، حيث علق حساب يحمل اسم «هيام» على المشهد قائلا: «مشهد السلم أنا أول مره اقع من الضحك كدا بجد أنتى عسولة أوي بالتوفيق دائما»، وعلقت آية أشرف قائلة: «مشهد محطة مصر ضحكني ضحك هستيري فكرتيني بالأطفال اللي عندها فرط حركة وإحنا بنجري وراهم»، وقال آخر: «حلقة جميلة ومشهد تحفة»، بينما علق حساب يحمل اسم «دانو محمد»، قائلا: «كتير لذيذة ومهضومة وحرفيا اكتر مومسين ضحكنا فيهم، شخصية مربوحة ولا اهضم أنتي عسولة يا رحمة».

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي و يشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا ابرزهم: أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا.