مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023، يحرص الكثير من المواطنين إلي معرفتها، وذالك بالتزامن مع سابع أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجريا، من أجل الذهاب مبكراً الي المساجد، وقراءة القرآن الكريم قبل أذان كل صلاة، وذالك وفقاً للحسابات الفلكية وما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، لمدينة طنطا.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023، وذالك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية،

السحور 2:01 صباحاً

إمساك 4:01 صباحا

الفجر 4:21 صباحا

الشروق 5:49 صباحا

الظهر 12:01 مساء

العصر 3:32 مساء

المغرب 6:13 مساء

العشاء 7:32 مساء

عدد ساعات الصيام في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتكون عدد ساعات الصوم في الغربية اليوم الأربعاء 29-3-2023، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، وما أعلنته هيئة المساحة المصرية، لمدينة طنطا، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، ويرفع الأذان لصلاة الفجر 4:21 صباحا، وموعد الإفطار وقت رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:13 مساء، وصلاة العشاء 7:32 مساء.