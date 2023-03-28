ضبط محاولة احتكار للسلع التموينية في المنيا.. وتحرير محضر للتاجر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالتعاون مع التموين والتفتيش الإداري، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بدائرة المركز لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

تحرير محاضر بمخالفات تموينية

أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر، منها محضر تجميع سلع تموينية، ومحضرين لعدم ممارسة نشاط تمويني واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وتأتي تلك الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية بهدف تكثيف المتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

حملات تموينية مستمرة في ملوي

وتفقد أحمد السايس رئيس مركز ملوى، صباح اليوم، معرض أهلاً رمضان بقرية الادارة بمجلس قروى نواي وعدد من منافذ البيع بقرية الروضة ، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الاساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ومدى جودة المنتجات، ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، مؤكداً على استمرار الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.