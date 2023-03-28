مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6.. يسرا تبكي على كورنيش النيل

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6، بمشهد للفنانة يسرا وهي تبكي على حالها وما حدث لأسرتها وبالتحديد ابنتها سماح التي اختفت عنها عقب عودتها من كندا، ومازالت تبحث عنها في كل مكان.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6، شهد قيام سامح دور الفنان آدم الشرقاوي بلعب كرة القدم في الشارع لأول مرة، كما شهدت ظهور اشباه كلا من ليونيل ميسي ومحمد صلاح ومبابي وساديو ماني وهم يلعبون الكرة في الشارع.

كما أن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6 تدور أحداثه حول عودة الدكتورة سميحة من كندا من أجل استلام ميراثها من زوجها الراحل ولكنها تأتي لتواجه عدة مشاكل فور عودتها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6 من إخراج عمرو صلاح

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6 من بطولة كلا من يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومحمد محمود وشيماء سيف وعلاء مرسي وصفاء جلال ومن إخراج عمرو صلاح.