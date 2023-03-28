مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6.. يسرا تواصل البحث عن ابنتها

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6، استمرار بحث الفنانة يسرا عن ابنتها الوحيدة سماح التي تجسد دورها الفنانة مايان السيد التي تاهت عن أمها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

خلال أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، سيكون هناك دور كبير للفنان عنبة في إيصال مايان السيد لوالدتها يسرا التي تعيش رفقة محمد ثروت وشيماء سيف.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6، ستكون هناك مواجهة بين يسرا والجيران الذين سكنوا بمنزل يسرا القديم «علاء مرسي وصفاء جلال»، ومن قام بيبع شقة يسرا لهما وهو محمد محمود الذي زور إمضاء يسرا وأعطاهما الشقة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، ومدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل من تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل.