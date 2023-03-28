أحداث الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تواجه جيرانها

شهد مسلسل 1000حمد الله على السلامة الذي يعرض في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي إقبالاً كبيراً من الجماهير وتشوق لمعرفة أحداث الحلقة السادسة من المسلسل وطرق محاولة يسرا بالبحث عن ابنتها.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تستمر أحداث الحلقة السادسة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بتشويق وكوميديا متتالية، حيث يساعد عنبة سماح في الوصول إلى والدتها وتستمر الأحداث حتى تواجه يسرا الجيران الذين سكنوا بمنزلها القديم «علاء مرسي وصفاء جلال»، ومن باع شقة يسرا لهما وهو محمد محمود الذي زور إمضاءتها وأعطاهما الشقة.

مواعيد مسلسل 1000حمد الله على السلامة

موعد عرض حلقات مسلسل حمد الله على السلامة، يكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، ويشهد المسلسل، أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة، التي تجسد دورها الفنانة يسرا التي تطالب بالميراث وتسعي للحصول عليه.

أيضا من مواعيد عرض مسلسل حمد الله على السلامة، الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.