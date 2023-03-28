مواعيد إعادة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة الـ7 رمضان 2023
كتب:
مريم جاد
02:58 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة ، ويتساءل البعض عن مواعيد إعادة عرض الحلقة السابعة للمسلسل، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وتشويقي كوميدي عن قضية الميراث ومحاولة يسرا الحصول عليها بعد عودتها من كندا
مواعيد إعادة عرض الحلقة السابعة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
وتأتي إعادة عرض الحلقة السابعة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، في تمام الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل علي قناة cbc دراما.
مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
أما عن مواعيد عرض المسلسل فهي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، وأيضًا الساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.
أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب