مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على قناة cbc في رمضان 2023

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، لذا يرغب الجميع معرفة مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل 1000حمد الله على السلامة

موعد عرض حلقات مسلسل 1000حمد الله على السلامة، جرى تحديده في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على قناة سي بي سي، ويشهد المسلسل أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة، التي تجسد دورها الفنانة يسرا التي تطالب بالميراث وتسعى للحصول عليه.

كما يعرض مسلسل حمد الله على السلامة، الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.

أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية دكتورة تجسدها الفنانة يسرا، وتعود من الخارج من أجل استلام الميراث.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، ويدور عن دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.