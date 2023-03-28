مليون مشاهدة لفيديو طلب مي عمر الزواج من ياسر جلال في «علاقة مشروعة»

تصدر مسلسل علاقة مشروعة، والنجم ياسر جلال مؤشرات البحث علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحقق فيديو طلب مي عمر التي تجسد دور «بثينة» الزواج من عمرو والذي يجسد دوره النجم ياسر جلال، مليون مشاهدة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وكان قد تفاعل الجمهور مع النجم ياسر جلال، بعد عرض من مسلسله الجديد علاقة مشروعة، الذي يقدمه عبر شاشات شبكة تليفزيون الحياة وقناة دي إم سي.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.