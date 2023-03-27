يرغب الجمهور في معرفة القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، والتي تُعرض على شبكة «الحياة»، و«DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، ومن المقرر عرض أحداث الحلقة الخامسة اليوم، والتي يترقبها المتابعين بعدما لاقت الحلقات السابقة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبي العمل، من بطولة الفنانة مي عمر وداليا مصطفى.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة یاسر جلال الحلقة الخامسة

القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023 هي الحياة، وشبكة «DMC»، الذي ينتظر متابعيه أحداث الحلقة الخامسة، و يذاع المسلسل على قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء، وعلى شبكة «DMC»، الساعة 11 ونصف مساءً.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

أما تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، التي سيعرض أحداث الحلقة الخامسة منها اليوم، نستعرضها على النحو التالي:

تردد قناة الحياة الحمراءالتردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة:SD

تردد قناة DMCالقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Dramaالقمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز : 27500.

الجودة : HD.

مواعید عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الخامسة

وتُعرض الحلقة الخامسة على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، الذي يشاركه معه البطولة، الفنانة مي عمر وداليا مصطفى، على قناة الحياة في الساعة 9 ونصف مساء، بينما على شبكة DMC في تمام الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

حاز مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023 من بطولة الفنان ياسر جلال، الذي يقدم شخصية رجل أعمال شرقي ورومانسي متزوج من الفنانة مي عمر، ويشاركه في العمل الفنانة داليا مصطفى، وعدد من نجوم ونجمات الفن.