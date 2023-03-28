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خالد الجندي عبر قناة الناس: تجسيد شخصية الإمام الشافعي ليس فيه مانع شرعي

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:06 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
الداعية الإسلامي خالد النبوي

الداعية الإسلامي خالد النبوي

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله يقول «ويضرب الله الأمثال للناس»، يقصد به تقريب الغائب غير المشاهد إلى الذهن، فوظيفة المثل هو التوضيح والتبيين وتجلية الغائب حتى يراه السامع ويعقله المشاهد، لذلك فتجسيد شخصية الإمام الشافعي ليس فيه مانع شرعي.

وأضاف خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة «الناس»: «من أجل ذلك فأداء الشخصيات التاريخية اسمه تمثيل، لأنه لا يقصد به المطابقة، ولا يمكن أن ترى شخصا يمثل شخصية صلاح الدين الأيوبي وتقول إنه هو صلاح الدين، وإنما هو يمثل شخصيته».

عدم جواز تمثيل شخصيات الأنبياء

وتابع: «ولا يقصد به المطابقة أبدا، فلابد أن تكون هناك فروقات كثيرة وتباين، وهناك فروق بين الممثل لغيره والممثل له، واستقرت الفتوى في الأزهر على عدم جواز تمثيل شخصيات الأنبياء والصحابة أما غيرهم فالأمر فيه سعة، فالأنبياء والصحابة لما لهم من مكانة لا يجوز الاقتراب منها، ولتعديل الله لهم وحصانتهم التي حصنهم القرآن بها وللخروج من الخلاف ولعدم نشر الفتن والخلافيات».

لا يمانع شخصية الإمام الشافعي

وأوضح: «فلا يمانع تشخيص شخصية الإمام الشافعي الشرع أو الدين، فالأزهر يضع السياج المنيع للعبث بالثوابت والمفاهيم المحترمة في الشريعة».

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