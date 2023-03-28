ملخص الحلقة 6 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. يسرا تفقد ابنها سامح

ملخص الحلقة 6 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة دار حول بحث يسرا التي تجسد دور سميحة عن ابنها سامح بعد أن خرج من منزل أكرم ولم يعد له، حيث إنها أصبحت تبحث عن سماح وسامح الآن في وقت واحد.

ملخص الحلقة 6 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. آدم الشرقاوي يلعب الكرة

شهد ملخص الحلقة 6 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضا ذهاب سميحة إلى الضابط حسام في مقر عمله بشرطة قصر النيل؛ لكي تم بعمل محضر رسمي لفقد ولديها، ويذهب لها أكرم وزوجته فوقية.

كما شهد ملخص الحلقة 6 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة ظهور سامح وهو يلعب الكرة في الشارع أمام فرقة من أشباه النجوم ليونيل ميسي وكيليان مبابي ومحمد صلاح وبعد اللعب يعجب به قائده يطلق عليه مو جلال.

ملخص الحلقة 6 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. بطولة يسرا

وينتهى ملخص الحلقة 6 مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على أن تضيع فوقية شنطة سميحة في أثناء ذهابها إلى قسم الشرطة لتقم مشاجرة بينها وبين سميحة على إثرها تضرب فوقية سميحة.