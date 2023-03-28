انخفاض معدل المواليد والبطالة في محافظة البحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بكافة الجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية وخاصة خلال تولى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة السابق، حيث قامت المحافظة بحزمة من الإجراءات للتعريف والتوعية بالقضية السكانية والعمل على خفض كافة المؤشرات السلبية المتعلقة بها.

تحسين الخصائص السكانية

وأوضحت أن محافظة البحيرة حققت طفره كبيرة من حيث تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد وكذلك خفض معدلات الأمية والبطالة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل النمو السكاني من 2.2% إلي 1.4%، ومعدل المواليد من 28% إلي 21.2%، لتحتل البحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث نسب الحماية المحققة بنسبة 53%.

إنجازات البحيرة في مجال تنظيم الأسرة

واستعرض مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان إنجازات المحافظة في مجال السكان وتنظيم الأسرة، وعرض تطورات سنوات الحماية ومعدلات المواليد والزيادة الطبيعية والوفيات والأمية ومعدلات البطالة

وأشارت إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال التعامل مع القضية السكانية من حيث تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد وكذا خفض معدلات البطالة من 11.8% في 2017 م إلي 3.6% فى 2022 م بمقدار انخفاض 8.2%.

كما أوضحت أن هناك انخفاض في نسب الأمية من 37.1% فى 2017 م إلي 29.5% فى عام 2022 م هذا بالإضافة إلي خفض نسب التسرب من التعليم بالمرحلة الإعدادية من 4% إلى 2.8%.

توفير قوافل طبية وسكانية أسبوعية

واستعرضت نائب محافظ البحيرة جهود المحافظة لخدمة المناطق النائية والقرى المحرومة من خلال توفير قوافل طبية وسكانية أسبوعية لخدمة مواطني تلك القرى، وكذلك تكثيف الأنشطة والبرامج السكانية ومنها مشروع «2 كفاية» الذي يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.

ووجهت باستمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية لآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة.