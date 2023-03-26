وكيل «تعليم شمال سيناء» يحذر من الغياب والتهاون في مدارس المحافظة

حذرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من الغياب أو التهاون في الحضور بمدارس قرى ومدن المحافظة بمراكزها الستة خلال شهر رمضان.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان أنه تم التشديد على منع التهاون أو الغياب في المدارس والإدارات التعليمية، بمناسبة شهر رمضان، واقتراب الموسم الدراسي من الانتهاء.

لجان لمراقبة المدارس والإدارات التعليمية

أوضح أن هناك لجان مراقبة من المديرية تقوم بالمرور على المدارس والإدارات، وأيضا لجان من الإدارات التعليمية تقوم بالمرور على المدارس، محذرا من التهاون أو الانفلات والتسريب الدراسي، مشيرا إلى أن شهر رمضان شهر طبيعي، مثل باقي شهور العام الدراسية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه لم يتم إعطاء أيام أجازة بسبب أحوال الطقس هذا العام، لأن الأوضاع المناخية والأمطار كانت غير مؤثرة، وذلك يتم بالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

التحقيق مع 6 مديري مدارس بشمال سيناء بسبب الإهمال

ومن جهة أخرى أعلن بيان للعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تحويل ما يقرب من 6 مدراء مدارس للتحقيقات في العريش والشيخ زويد وبئر العبد، بسبب التهاون والإهمال، موضحا أن المرور مستمر، والمراقبة والتفتيشات مستمرة، وسوف يتم معاقبة المتهاونين.

وتشهد بعض المدارس بشمال سيناء غياب بعض التلاميذ من اليوم الدراسي بداية من شهر رمضان، مع ألتزام كامل للمدرسين والموظفين والعمال والمدراء في المدارس والإدرات التعليمية بالمحافظة.