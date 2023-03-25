إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص غرب العريش

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي بين العريش وبئر العبد مساء اليوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي للعلاج

وقالت هيئة إسعاف شمال سيناء في بيان، إن 4 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بئر العبد، التي وصفت حالتهم بالمتوسطة، وجاري متابعة العلاج وكشف الأشعة عليهم.

وأضاف مصدر طبي بمستشفى بئر العبد النموذجي في بيان له أن المصابين حالتهم ما بين متوسطة وخفيفة، وهي عبارة عن كدمات وجروح، وجاري وضعهم تحت الملاحظة لحين أستقرار حالتهم الصحية.

أسماء المصابين بحادث سير غرب العريش على الطريق الدولي

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن إصابة حسين سالم حسين 50 سنة، بجرح قطعي بالرأس 10 سم، وخضرة سالم سلمان 70 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سعيد محمود 8 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد السيد محمد 23 سنة أصيب بكدمات وسحجات بالجسم

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى إخطارًا بوقوع حادثة سير غرب العريش

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الميدان غرب العريش، على الطريق الدولي العام، مما أدى هذا إلى إصابة 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى بئر العبد، وجاري كتابة المحضر الرسمي ومباشرة سير التحقيقات.