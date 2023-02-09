التفاصيل الكاملة لعناصر منظومة التغذية المدرسية الجديدة

انتهت الجهات المعنية المسؤولة من دراسة الوجبات الأمثل التي يتم توزيعها على طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، ضمن منظومة التغذية المدرسية، والتي تم وضعها تحت إشراف المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركة سايلو فودز، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توجيه رئاسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه خلال افتتاحه اليوم لـ«سايلو فودز» بعدم اقتصار الوجبات المدرسية على «البسكويت» فقط، ليعقب اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بأنّه سيتم إضافة اللبن إليها، كأحد منتجات المرحلة الثانية لـ«سايلو فودز»، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وركزت الجهود على أفضل قيمة غذائية يحصل عليها الطلاب، حسب ما ذكر مسؤولو «سايلو فودز»، لـ«الوطن»، خلال جولة ميدانية أجريت في الشركة، وهي الوجبات التي تمد الطالب بنحو ثلث السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه للنمو يوميًا.

العناصر الغذائية لمنظومة الوجبات المدرسية الجديدة

وتضم وجبات التغذية المدرسية، بحسب مسؤولو «سايلو فودز»، اللبن كمصدر للبروتين والكالسيوم، والكربوهيدرات والحديد، إضافة لفيتامينات وأملاح عبر «البسكويت».

ويجري تصنيع المكونات ضمن المدينة الصناعية «سايلو فودز» بمدينة السادات في المنوفية، ثم يتم وضع منظومة تتبع «بار كود» عليها حتى الاطمئنان بتوزيعها بسلام في المدارس، بإجمالي عدد مدارس يتم التوزيع عليها 33 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

ووزعت «سايلو فودز» نحو 600 مليون وجبة غذائية على المدارس لـ13.5 مليون طالب وطالبة خلال الفترة من سبتمبر 2021 ويونيو 2022، وزادت الأعداد التي يوزع إليها بنحو مليوني طالب وطالبة في العام الحالي.

ودخلت مصر موسوعة جينيس في عدد الوجبات المدرسية التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية.