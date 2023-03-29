يستعد أهالي محافظة الأقصر بعد ساعات قليلة، لاستقبال موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأربعاء 29-3- 2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتحرى أهالي المحافظة معرفة موعد صلاة الفجر بدقة، لأداء الفرائض والصلاة في توقيتها بشهر رمضان المبارك، عملا بالسنة النبوية الشريفة.

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأربعاء 29-3-2023، حددته هيئة المساحة لمحافظة الأقصر وقراها ومدنها التابعة، بينما يختلف عن المحافظات المجاورة لها وهما محافظتي قنا وأسوان، فتوقيت كل محافظة يحدد بناء على خطوط الطول والعرض ومساقط الظل بها.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:24 صباحًا، وفقًا للتوقيت المحدد بإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعد حساب خطوط الطول والعرض، لمحافظة الأقصر.

موعد أذان الفجر

يختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأربعاء 29-3-2023، سابع أيام شهر رمضان المبارك عن موعد أذان الفجر بسادس يوم من الشهر الكريم بفارق دقيقة واحدة حيث رفع الأذان في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:25 دقيقة.