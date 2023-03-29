مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6.. آدم الشرقاوى يُلقب بـ«مو جلال»

تتوالي أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، حيث الفنانة يسرا وهي تحاول الوصول الي ابنتها سماح التي اختفت عنها عقب عودتها من كندا، وما زالت تبحث عنها في كل مكان، ويستمر المتابعون في المشاهدة بكل تشويق وكوميديا حيث يتم عرض المسلسل على قناة CBC.

آدم الشرقاوى يُلقب بـ«مو جلال»

تبدا أحداث الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بيسرا وهي تبحث عن ابنتها المختفية، وتستمر المشاهد بقوة حتي اختفاء سامح ابنها وتظل يسرا البحث عنه.

وتستمر يسرا بالبحث عن ابنها مدة طويلة بينما يقوم «سامح» آدم الشرقاوي بلعب كرة القدم في الشارع لأول مرة، مع أشباه ليونيل ميسي ومحمد صلاح ومبابي وساديو ماني وهم يلعبون الكرة في الشارع ويلقبونه بـ«مو جلال».

تنتهي الأحداث الكوميدية للمسلسل بضياع حقيبة يسرا التي كانت مع فوقية وتنتهي بمشاجرة بين فوقية وسميحة وضربهما بعضهما البعض.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6 بطولة يسرا

ومسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 6، بطولة يسرا ومايان السيد ومحمد ثروت وآدم الشرقاوي ومحمد محمود وشيماء سيف وعلاء مرسي وصفاء جلال ومن إخراج عمرو صلاح.