السجن المؤبد لعامل متهم بقتل سيدة وسرقتها في زراعات قنا

قضت محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد لعامل بتهمة قتل سيدة تربطه بها علاقة، وسرقتها في مركز نقادة غرب محافظة قنا.

وصدر الحكم في محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد غلاب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر.

العثور على جثة فتاة

ترجع أحداث القضية إلى يوم 5 من شهر يونيو من عام 2022 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة على جثة فتاة تدعى «آيات علي»، 28 عاما، بعد تغيبها أسبوعا، وبها آثار خنق في الرقبة داخل الزراعات في مركز نقادة.

وتبين بحسب التحريات، أن مرتكب الواقعة جارها ويعمل مع والدها يُدعى «ع.ع»، 35 عاما، عامل، واعترف المتهم أنه تربطه علاقة عاطفية مع المجني عليها وتقابله على فترات وسط الزراعات، ويوم الواقعة التقت به في منتصف الليل وكان معها مبلغ مالي فخنقها وسرق هاتفها المحمول والمبلغ المالي وظل يبحث عنها مع أسرتها.

ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة

على الفور تم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة أمام جهة التحقيق، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 1576 لعام 2022 كلي قنا، والتي قضت بالسجن المؤبد على المتهم وغرامة 10 آلاف جنيه.