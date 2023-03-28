اعترافات المتهمين بالاتجار بالمخدرات وترويجها عبر «تليجرام» في الجيزة

«كنا بنروج على التليجرام عشان نسهل على الزباين التواصل معانا.. ونقدر نوصل لأكبر عدد من الناس علشان أرباحنا تزيد».. بهذه الكلمات اعترف المتهمان في قضية الاتجار بالمواد المخدرة على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام» بالجيزة أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الترويج للأدوية المخدرة على تليجرام

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة بترويج وبيع الأدوية المخدرة «مدرجة جدول ثالث» عبر «تليجرام»، واستخدام سيارة في نقل وترويج تلك الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار «مُدرج جدول ثالث مخدرات»، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهمين

وحول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي محود عبدالله، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.