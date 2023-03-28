أمين الفتوى لقناة الناس: الأحلام ليس لها أحكام ونأخذ منها مبشرات الخير فقط

أجاب الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول أن أحد أقاربها المتوفيين يأتي إليها في المنام جائعا، ويطلب منها إطعامه، قائلا: «لا يوجد حكم من الأحلام، بييجي لنا أسئلة كتير جدا الناس عاوزة تشوف منها أحكام اللي بيجي يقولك قريبي جالي قالي عليه دين، أو أنا حي لم أموت أو من هذا القبيل وكل هذا لا علاقة له بالأحكام».

إحنا بنأخذ من الأحلام مبشرات خير فقط

وأضاف خلال حلقة برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «إحنا بنأخذ من الأحلام مبشرات خير فقط، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خير الرؤية الفأل، لكن واحد متوفي بيقول إنه جائع ماذا يعني لا شيء لكن ممكن نتصدق على روحه، فقط، وهذا ليس من باب الوجوب».

شكل جديد لقناة الناس

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.