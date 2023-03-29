يرغب قطاع كبير من الجمهور، في معرفة مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، بطولة الفنان روبي، والتي تخوض من خلاله تجربة فنية جديدة تمامًا، عما اعتاد عليه الجمهور من قبل، حيث تُجسد شخصية الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة.

وتأتي مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض فور انتهاء صلاة التراويح والتي تنقلها القناة نفسها يوميًا طوال شهر رمضان، على الهواء مباشرة من مسجد الحسين.

موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

وبخصوص الإعادة، جاءت مواعيد مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، حيث يُعرض 3 مرات أخرى على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويضم مسلسل حضرة العمدة، عددًا كبيرًا من الممثلين، بجانب روبي، منهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، وأحمد رزق، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وإدوارد، وحسام داغر ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.