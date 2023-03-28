وظائف مندوب مبيعات بمرتبات تصل إلى 6000 جنيه.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إقامة يوم توظيفي مفتوح لإحدى شركات المواد الغذائية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، يوم الاثنين 3 أبريل المقبل.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التفاصيل الكاملة ليوم التوظيف المفتوح، حيث يوفر فرص عمل بوظيفة مندوب مبيعات، لتسويق تطبيق الشركة بين تجار التجزئة سواء في «سوبر ماركت – كشك»، في أقرب منطقة سكن له، وتحفيز تجار التجزئة بعمل طلب للبضاعة المطلوبة عن طريق التطبيق.

شروط التقديم في وظيفة مندوب مبيعات

- أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا، المتوسط أو فوق المتوسط.

- لديه خبرة كافية في مجال المبيعات الخارجية

- ألا يتجاوز سن المتقدم 38 عاما.

- يمكن التقديم للجنسين من الذكور أو الإناث.

مميزات الوظيفة

- يحصل المتقدم بعد القبول على راتب أساسي 3500 جنيه بالإضافة إلى عمولة تصل إلى 2500 جنيه ليصل إجمالي المرتب إلى 6 آلاف جنيه.

- توفر الشركة للموظفين تأمين طبي وتأمينات اجتماعية.

- يحصل الموظف على راحة أسبوعية يوما واحدا.

أماكن العمل

وأوضحت الشباب والرياضة، في منشورها، أن أماكن العمل بالشركة في مناطق توزيع خدماتها على تجار التجزئة في عدة مناطق ومدن جديدة وهي «حدائق الأهرام، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، التجمع بالقاهرة الجديدة، مدينة الشروق، مدينة العبور، مدينة نصر، مصر الجديدة وشبرا».

طرق التقديم لوظيفة مندوب مبيعات

يمكن التقديم في وظيفة مندوب مبيعات من طريق ملء الاستمارة المتاحة على موقع والصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والذهاب مباشرة إلى العنوان المقام به يوم التوظيف بطريق مصر حلوان الزارعي بالمعادي في الموعد المحدد.

موعد ومكان يوم التوظيف المفتوح

يقام يوم التوظيف المفتوح في 77 طريق مصر حلوان الزارعي، المعادي، بجوار محطة مترو المعادي، من الساعة 11 صباحا وحتى 2 ظهر يوم الاثنين الموافق 3 أبريل 2023.