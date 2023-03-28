موعد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023.. اختبار دون أسئلة تعجيزية

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والمهام الأدائية مؤكده على الالتزام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، للكتاب الدوري رقم 10 بشأن اختبارات شهر مارس.

موعد امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني يوم في الفترة يوم الاحد 2 أبريل 2023 وحتى الأربعاء 5 أبريل 2023 على مستوى المدرسة، ويكون جزءًا من الحصة.

أسئلة امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن تكون اختبارات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023، في الجزء الذي تم تدريسه خلال شهر مارس للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار على مستوى المدرسة.

كما أكدت مديرية تعليم الجيزة، أن تكون امتحانات شهر مارس للصف الرابع الابتدائي 2023، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، ويكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة.

موعد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2023

كما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2023 للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- يوم الخميس 6 أبريل 2023.

- يوم الاثنين 10 أبريل 2023.

- يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023.

- يوم الأربعاء 12 أبريل 2023.