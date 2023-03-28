موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في مصر للمدارس.. «التعليم» ترد على الشائعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في مصر للمدارس، يوم 6 مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023، المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في مصر للمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في مصر للمدارس، على أن يجري عقدها في شهر رمضان بدلًا من مايو المقبل، مؤكدة أنه لا تغيير نهائيا في المواعيد أو تقديمها، مشددة على أن وزير التربية والتعليم لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

حظر عقد امتحانات التيرم الثاني في إبريل

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري حظر عقد أي امتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهر إبريل، عدا امتحانات شهر مارس لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاثة «الابتدائية والإعدادية والثانوية» المقرر أن تعقد في الأسبوع الأول من شهر إبريل على مستوى المدرسة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من أولياء الأمور والطلاب، عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الارتباك، مشيرة إلى أن أي قرارات تعلنها وزارة التربية والتعليم رسمياً، مؤكدة أن وزير التربية والتعليم حريص على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في مصر

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في مصر لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية وهي كالتالي:

تعقد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يوم السبت 6 مايو 2023.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، يوم السبت 6 مايو 2023.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو 2023.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو 2023