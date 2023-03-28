كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023 والأسئلة ومواعيد عقدها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك 4 نماذج لامتحانات الثانوية العامة 2023 موحدة الأسئلة ولكن مختلفة في ترتيبها وترقيمه لمواجهة الغش الإلكتروني.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل طباعتها من قبل اللجان الفنية للتأكد من عدم وجود أي أخطاء أو مشكلات، فضلاً عن أنه سيكون هناك لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة لاعتماده وفي حال وجود اختلاف جوهري في إجابة أي من الأسئلة سيتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يُعلن عنها قبيل التصحيح.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 والأسئلة ومواعيد عقدها وهي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023.. يوم 12 يونيو بالمواد الغير مضافة للمجموع.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بطريقة البابل شيت.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستُصاغ بدقة لتقيس نواتج التعلم.

- امتحانات الثانوية العامة تتضمن «اختيار من متعدد بنسبة 85% والأسئلة المقالية بنسبة 15%».

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الـ «أوبن بوك» حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان ثم يسلمها مرة أخري بعد الانتهاء من الامتحانات.

- تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة، لتكون في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها كما هو معمول به حاليا في النماذج الاسترشادية.

- يتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في «البابل شيت»، لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة الذي قام باختيارها الطالب هي المتعلقة بالسؤال الموجود.

- وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، من بنوك الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. أسئلة بلا أخطاء

- مراجعة اسئلة امتحانات الثانوية العامة والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية وعدم وجود أي أسئلة لها أكثر من إجابة أو أي أسئلة تحتاج إلى التأويل.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بنسبة 30% من الأسئلة للطالب دون المتوسط و40% للطالب المتوسط و30% للطالب المتميز.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 المقالي والاختيار من متعدد بشكل إلكتروني حتى يحصل كل طالب على حقه.

- منع التحويلات للطلاب بين لجان امتحانات الثانوية العامة 2023وإلغاء لجان الأكابر والتي شهدت غش جماعي خلال الأعوام الماضية.