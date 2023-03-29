تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير ألماظة.. موعد الإخلاء والتعويضات

التقى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مع سكان منطقة ألماظة، وتحديدا شارع حسين كامل سليم ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة، لعرض خطة الدولة في إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها، والاستماع إلى السكان وطلباتهم مع بدء تلقي الطلبات من المواطنين لصرف التعويضات، جاء ذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة.

وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حى مصر الجديدة، إن محافظة القاهرة تبدأ المرحلة الثانية باستكمال إعادة تخطيط ألماظة، ومواصلة إزالة وإخلاء شارع حسين كامل، وهي تستهدف 330 وحدة سكنية في 66 عمارة سكنية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بشارع حسين كامل، وهي 39 عمارة سكنية.

تعويض السكان

وأضاف رئيس حي مصر الجديدة لـ«الوطن»، أن جلسة نائب المحافظ مساء اليوم مع المواطنين، جاءت للاستماع لكل الآراء وطرح الحلول المناسبة والبدائل، وطمأنة السكان بشأن تطوير الموقع، وإجلاء السكان، حيث لن يضار مواطن، ولن يتم أي إخلاء أو أعمال إزالة قبل صرف التعويضات للسكان، وإيجاد بدائل لهم.

وأوضح أنه تم إجراء حصر وتقييم سعر المتر السكني من مطور عقاري، حيث حدد قيمة المتر بـ18 ألف جنيه، ومساحات الوحدات السكنية تتراوح من 75 إلى 100 متر تقريبا.

ضمان حقوق السكان

وأشار إلى ضمان كل حقوق المواطنين، ومن له نسبة في الأرض أو الجراج تم وضع ذلك في الاعتبار، وحسابه ضمن التعويضات، حتى يحصل على القيمة المناسبة لشراء البديل في مكان مناسب، ووفق التعويضات، فأسعار الوحدات تتفاوت بين مليون ونص إلى 2 مليون ومائتين، وطلبنا من السكان بتقديم أوراقهم، ولن يضار مواطن واحد، وسيتم صرف التعويضات للأسر قبل أي إجلاء أو أعمال إزالة.