مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6.. روبي تفكر في تأسيس فريق كرة قدم نسائي

خطوة جديدة ومفاجئة، جاءت ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6، إذ تُفكر روبي في تأسيس فريق كرة قدم نسائي، بعد أيام من حضورها مباراة بين فريق كرة قدم تل شبورة أمام إحدى القرى المنافسة.

واجتمعت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6، مع مجموعة من السيدات الرائدات في القرية، التابعات لحملة «طرق الأبواب» التابعة للمجلس القومي للمرأة، واقترحت عليهن تأسيس كرم قدم نسائي، إلا أن بعضهن تخيل الأمر مجرد دعابة.

وأكدت «روبي» خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6، إنها تفكر في ذلك الأمر جيدًا، وقد تتضح تفاصيله خلال الحلقات المُقبلة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويشهد مسلسل حضرة العمدة، التعاون الفني الأول بين الكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج عادل أديب، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين ومن أجيال فنية مختلفة، أبرزهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، ومحمد مهران، وحسام داغر وآخرين، فضلا عن روبي بطلة العمل.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، عبر شبكة تليفزيون الحياة يوميًا طوال أيام شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد 3 مرات أخرى، على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.