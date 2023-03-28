جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب طوابع مخدرة  

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود المدير العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة ومسئولى البريد المصرى برئاسة الدكتور شريف فاروق من ضبط محاولتي تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى، وخلال إنهاء الاجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلي مدير الجمرك، وبناء على إخبارية مشتركة من محمد محسن محمد مأمور التعريفة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، مفادها بورود معلومات عن وجود مواد ممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم UA 000659535 CA الوارده من كندا والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عبارة عن خطاب بريدي مشمولة مستندات بفتحة تبين وجود 35 طابع مخدر.

وفي المحاولة الثانية، اشتبه مجدي أحمد عبدالصمد مأمور التعريفة في مشمول البوليصة رقم RQ 029062015 CY الواردة من قبرص والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ميداليات، وبفتحها تبين أن بداخلها 59 طابعا يشتبه في كونها مخدرة، وجرىعرض الطوابع على الإدارة العامة للمخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، أفادت بأن تلك الطوابع مخدرة.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط رقمي 4 و 5 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتث ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورث رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهريب.