الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أمطار على 9 محافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من المحافظات، إذ تُشير التوقعات إلى تعرض عدد من المحافظات إلى سقوط أمطار على بعض المناطق تترواح نسبتها من 30 إلى 20 % مع تحذيرات من ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات أوضحت الأرصاد الجوية تعرض محافظات الوجه البحري وهى «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 30% وسجلت سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الساعات القادمة أوضح البيان تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة» وذلك بنسبة تصل إلى 30%، وتزداد سرعة الرياح إذ بلغت 42 كيلو متر في الساعة

وتتعرض أيضا محافظة بورسعيد إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 30% وسط تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وسجلت سرعتها 44 كيلو متر في الساعة.

وتشهد محافظات «جنوب سيناء، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب الصعيد، شمال الصعيد» نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.