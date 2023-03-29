مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6.. محمود عبدالمغني «سوبر هيرو»

تستمر المشاهد والقضايا القوية التي يناقشها مسلسل حضرة العمدة، حيث يناقش قضية مهمة في الحلقة السادسة وهي الهجرة غير الشرعية، وما تسببه من أزمات ومصائب وضياع للشباب.

محمود عبدالمغني ينقذ روبي

توالت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة في إطار درامي تشويقي كوميدي، حيث وصلت إلى مشهد إنقاذ محمود عبدالمغني لروبي وسط الجموع، والمشادات أثناء المباراة، حيث عبر أحدهم عن مغازلته لها فقامت مشادة بين الجماهير، أخذ خلالها محمود يد روبي وابتعد بها عن المشاحنات.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وأخيرًا الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، يضم عدد كثير من الفنانين، منهم أحمد رزق، وبسمة، ومحمود عبدالمغني، وسميحة أيوب، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.