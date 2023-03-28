 مواعيد غلق مترو الأنفاق في رمضان 2023.. اعرف التفاصيل الكاملة

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن مواعيد غلق مترو الأنفاق في رمضان 2023، مؤكداً أنه يتم تعقيم جميع القطارات بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا، فضلاً عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، لافتاً إلى توزيع وجبات يومياً مجانية على الركاب في أوقات الفطار، ضمن حملة وزارة النقل.

تفاصيل مواعيد غلق مترو الأنفاق في رمضان 2023

وأضاف أحمد عبدالهادي لـ«الوطن»، أن مواعيد غلق مترو الأنفاق في رمضان 2023 ، بالنسبة للخط الأول «حلوان – المرج الجديدية» هي 12:15 صباحاً وبالنسبة للخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب» هي 12:30 صباحاً وبالنسبة للخط الثالث «عدلي منصور – الكيت كات» هي 12:07 صباحاً لعدلي ومنصور والكيت كات 12:38 صباحاً.

وأوضح أحمد عبدالهادي، أنه يتم مقابلة آخر قطارات بالخط الأول مع الخط الثاني بمحطة السادات التبادلية الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، ويتم تبادل الركاب بين الخطين الأول والثاني مع الخط الثالث من خلال محطتي العتبة وعبدالناصر في تمام الساعة 12:30 منتصف الليل.

الخط الساخن للتواصل مع مترو الأنفاق

ونوه المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلى أنه يمكن لجمهور الركاب بالتواصل مع الشركة عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.