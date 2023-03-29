موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

تزامنا مع سابع أيام شهر رمضان الكريم، يبحث جموع من المواطنين خلال الوقت الحالي عن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، حرصا على أداء الصلاة في موعدها.

وتقدم بوابة «الوطن» في تقريرها موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، في إطار الخدمات التى تحرص علي تقديمها لقرائها ضمن الخدمات المتعددة في مختلف القطاعات.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأربعاء 29-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد رفع الأذان في سابع أيام رمضان بمحافظة مطروح، سيكون على النحو التالي:

- موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان، الساعة 4:42 صباحا.

موعد السحور والإمساك في مطروح

كما يأتي موعد السحور في محافظة مطروح في تمام الساعة 2:16 صباحا، وموعد الامساك عن الطعام في تمام الساعة 4:26 صباحا، في 7 رمضان.

إقبال على مساجد مطروح في رمضان

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح الشيخ حسن عبد البصير لـ«الوطن»، أنه مع مرور نحو أسبوع من شهر رمضان في سابع أيام رمضان 2023، تشهد المساجد إقبالا كبيرا في صلاة الفجر وفي جميع الصلوات على مدار اليوم خلال الشهر الكريم مع متابعة المساجد من مديرية الأوقاف.