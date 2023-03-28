مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023.. اعرف الأحداث

يترقب الجمهور مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023 بطولة ياسر جلال، الذي استحوذ على اهتمام كبير منذ اللحظة الأولى لعرضه، ومن المقرر عرض الحلقة السادسة منه اليوم، بعد الإشادات التي نالها العمل الدرامي والذي يُعرض على شاشتي «الحياة وDMC»، في خلال عرض الـ5 حلقات السابقة.

وبدأت أحداث الـ5 حلقات السابقة بالتشويق والإثارة، بين ياسر وجلال ومي عمر، بعد الزواج منها لتصبح الزوجة الثانية له، حتى أصبحوا ينتظرون تتبع الأحداث وما سيجرى خلال الحلقات الجديدة.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وينافس الفنان ياسر جلال وبقوه في دراما رمضانية مشوقة، إذ يخوض في رمضان 2023 الجانب الرومانسي، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، مع الفنانة مي عمر وداليا مصطفى، على مدار 15 حلقة.

ترددالقناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

العمل الدرامي يعرض على قناتي مختلفتين في شهر رمضان، أما تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، سنعرضها على النحو التالي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

كما يعرض مسلسل علاقة مشروعة أيضا على قناة الحياة، وتُقدم «الوطن»، تردد قناة الحياة:

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

من المقرر عرض مسلسل علاقة مشروعة، الحلقة السادسة على قناة الحياة في تمام الساعة 9 ونصف، بينما على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 11 ونصف مساء.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية بجانب من التشويق، متزوج بالفنانة داليا مصطفى ولديه أبناء منها.