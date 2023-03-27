محافظ بني سويف: الانتهاء من تبطين 652 كيلومترا من الترع بتكلفة 1.6مليار جنيه

يعد المشروع القومي لتبطين الترع، أحد المشروعات القومية للدولة المصرية، وبخاصة في الريف والمتعلقة بري الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الترع والمصارف بالمحافظات، من بينها محافظة بني سويف، حيث تكلفت عملية تبطين الترع بها حتى الآن قرابة مليار و642 الف جنيه، لتبطين 652 كيلو متر ترع.

الانتهاء من تبطين 652 كم ترع في بني سويف

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في تصريحات لـ«الوطن» إنه جرى الانتهاء من تبطين 652 كيلومترا من الترع بتكلفة مليار و642 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 74% تقريبا من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها، وتقدر بـ884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه.

الالتزام بالبرنامج الزمني

وشدد محافظ بني سويف على الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، مشيرا إلى توجيهات وتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

وأشار محافظ بني سويف إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا إلى أهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع

ويهدف المشروع القومي لتبطين الترع ضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية دون عوائق ودون إهدار للماء، وتقليل التبخر لتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، إلى جانب أهمية المشروع في توفير المياه وتحقيق العدالة بين الأراضي الزراعية، والحفاظ على البيئة، حيث يقضي على المخلفات التي كانت تتراكم في مجرى الترع وتسبب تراكم الحشرات وتكلف الدولة أموالا طائلة لتطهيرها.

منع تسريب المياه

كما يمنع تبطين الترع تسريب المياه والرشح في الترع ذات الطبيعة الرملية، ما يساعد على توفير المياه، تماشيا مع سياسات الدولة لإدارة وترشيد الموارد المائية، وتحسين حالة الرى وزيادة إنتاجية ودخل المزارعين.