مع انطلاق سابع أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023، حيث يبدأ معه الصوم ليوم جديد، وبالتالي يكون موعده مهم للغاية، وهو الذي يشهد تغير دقيقتين.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، والذي يتم خلال الساعة 4:24 فجرا ويختتم الصوم في 6:17 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-3-2023

وبذلك يكون أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الأربعاء 29-3-2023 قد شهد نقص دقيقتين عن اليوم السابق ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال سابع الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الإسكندرية

وبناءا على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و13 دقيقة صوم، أي بزيادة 13 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.