حبس المتهم بالنصب على المواطنين 4 أيام بسوهاج

خضع المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين، بإيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال تجارة المواد الغذائية للاستيلاء عليها بسوهاج، لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضبط المتهم

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، لنصبه واحتياله على 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، عقب إيهامهم بتوظيف أموالهم في مجال تجارة المواد الغذائية، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 5.5 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، أنّه وفقًا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.