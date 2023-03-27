تفاصيل طرح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مزايدات علنية عامة لمدة 3 سنوات

أعلنت وزارة النقل أن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بصدد طرح المزايدات العلنية العامة لمدة 3 سنوات وتشمل حق استغلال الفرق الميكانيكي «270 طن سواحل» بميناء الإسكندرية، على أن تعقد جلسة المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل المقبل، وتأمين دخول المزاد بمبلغ 50.000 جنيه.

وحدات إدارية

وأضافت الوزارة في منشور رسمي لها، أن المزايدات تشمل حق استغلال عدد 30 وحدة إدارية بالمبنى الاستثماري جهة باب / 14 جمارك بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية على أن تعقد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق أبريل12، وتأمين دخول المزاد بمبلغ 20,000 جنيه.

مكان انعقاد المزايدات

ونوهت الوزارة إلى انعقاد جلستي المزايدة بالدور الثالث علوى بمينى رئاسة الهيئة بجوار باب 4 جمارك / (11) سابقا - الساعة الثانية عشر ظهراً ويتم شراء كراستي الشروط والمواصفات من مركز خدمة العملاء بالدور الأرضي المبنى اللوجيستي سابقا بموجب طلب بمبلغ 290جنيه لكل كراسة شروط بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة وصندوق تكريم الشهداء ودعم المعاقين ونسبة التأمين النهائي بواقع 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد، وكافة مستندات الطرح منشورة بوابة التعاقدات العامة للإطلاع دون مقابل.