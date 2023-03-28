مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023، محل بحث من الكثير من متابعي ومحبي مسلسل الكبير أوي على شاشة قناة on إذ يشهد المسلسل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

مواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 كالآتي، إذ يعرض في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويمتاز مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بكونه مسلسل اجتماعي من المقام الأول تجتمع عليه العائلة أثناء تناول الإفطار خلال الشهر الفضيل.

ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 التي تدور أحداثه حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما.

ومواعيد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع قناة on عقب أذان المغرب، وترددها كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع على قناة on في رمضان 2023 بطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وسماء إبراهيم، والعمل من انتاج شركة سينرجي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أخرهم الفنانة نور، التي تلعب دور مستشارة العلاقات الزوجية وتحاول إصلاح العلاقة بين الكبير ومربوحة.